Курорт в США решили переименовать из-за «расистского названия»

27.08.2020, 16:04, Новости дня

Горнолыжный курорт Скво-Вэлли в США решили переименовать после окончания горнолыжного курорта из-за его «расистского названия».

«Обширное исследование» показало, что название курорта «широко считается расистским и сексистским оскорблением, сообщил курорт, передает РИА «Новости».

«Скво» – это наименование женщин из индейских племен в Северной Америке. Термин использовался как «уничижительное и бесчеловечное обращение к индейской женщине», против него проходили протесты местных жителей из племени Уашо.

«Мы должны признать, что, несмотря на то, что мы дорожим воспоминаниями, которые ассоциируются с названием нашего курорта, эта любовь не оправдывает использование термина, который широко признан расистским и сексистским оскорблением. Мы найдем новое имя, которое отражает наши основные ценности, легендарное прошлое и уважение ко всем, кому нравилась эта земля», – сказал президент курорта Рон Коэн.

Другое название планируется дать курорту после окончания горнолыжного курорта.

Ранее американская компания Dreyer’s заявила, что откажется от «уничижительного» для коренных народов Севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».

Датская компания Hansens Is, которая производит мороженое, также сообщила о намерении отказаться от слова «эскимо».