Мнение: О внезапном возбуждении по Навальному

27.08.2020, 15:58, Разное

Итак, прокуратура и полиция всё-таки возбудились. Громкое происшествие с российским оппозиционером Алексеем navalny Навальным не осталось без внимания правоохранительных органов. Не прошло и недели. Хотя есть нюансы…

Несколько дней подряд вопрос «Почему полиция и Следственный комитет не возбудили до сих пор уголовное дело о попытке отравления Навального?» входил в методичку число тех, которые давали основания для худших подозрений в отношении властей. Покрывают, ага. Хотя если бы дело, неважно по какой статье, было бы возбуждено к утру понедельника, сторонники политика заявляли бы в том духе, что факт отравления вполне очевиден и даже правоохранители не в силах это отрицать.

Теперь ситуация немного изменилась. Уголовного дела ещё нет, но доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске всё-таки проводится. Нюанс: не по заявлению соратников оппозиционера Киры Ярмыш и Ивана Жданова, а по инициативе окружной Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Это значит, что инцидент, скорее всего, квалифицирован не как посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и тем более, не как покушение на убийство (ст. 105 УК РФ), на которых настаивали Ярмыш и Жданов, а как Нарушение требований в области транспортной безопасности (ст. 263.1 УК РФ).

Что вполне логично, кстати. С одной стороны, инцидент налицо. С другой – больница заявляет, что ядов не обнаружено и травм тоже нет, а есть кома неясного генеза. В такой ситуации только 263.1 и остаётся.

Ну а далее транспортная полиция повела себя тоже логично. По закону, на доследственную проверку отводится три дня. Но в случае необходимости производства… судебных экспертиз, а также… проведения оперативно-розыскных мероприятий можно продлить этот срок до 30 суток. Понятно, почему сейчас проводится обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий: изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение, назначены более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). Как минимум до конца сентября можно тянуть время.

Нюанс номер два – оказывается, в ФБК даже юристы типа Ивана Жданова плохо знают российское законодательство. Как сообщила Кира Ярмыш, заявления о преступлении были поданы в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске. Допустим, расследование убийства (ст. 105 УК РФ) – это худо-бедно подследственность СК. Но вот посягательство на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) – это уже к ФСБ России. В общем, УПК РФ читать надо сначала, а потом уже истерики в соцсетях устраивать.

Интересный вопрос – что дальше. Как уже говорилось выше, предельный срок доследственной проверки – 30 дней. Но есть третий нюанс, который часто используется правоохранительными органами. По окончании 30-дневного срока следователь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Которое тут же (по согласованию, разумеется) отменяет прокурор. Начинается новый, формально трёхдневный, а на практике опять 30-дневный срок. И так по кругу несколько раз. А там, либо ишак, либо падишах.

Главное, всё по закону. Как того и хотят сторонники российской оппозиции. Так чем же они недовольны?