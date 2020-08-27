В ВОЗ опасаются увеличения смертности от COVID-19 к зиме

27.08.2020, 15:53, Разное

В ВОЗ опасаются, что к зиме вырастит смертность пациентов от COVID-19. Люди живут в режиме пандемии почти полгода, однако в международной организации просят их не забывать использовать средства индивидуальной защиты.

Рассматриваются три причины, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости коронавирусом и увеличение количества смертей. Первой является возобновления обучения в школах. Ученики, посещая уроки в классах, могут заразиться и принести инфекцию в дом.

Вторым фактором считается сезон гриппа, который начинает активно развиваться осенью и переходит в зиму. Также в ВОЗ не забыли учесть показатели смертности среди пожилого населения, которые фиксируются в холодные времена год. При этом отмечается, что вряд ли ситуация с COVID-19 будет такой же, как в начале пандемии, поскольку у мира уже есть опыт борьбы с болезнью.

В РФ заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Всего, по данным оперативного штаба, с момента начала пандемии в страны зафиксировано 995,576 тысячи случаев COVID-19. На данный момент уже выздоровели 792,561 тысячи человек. В то же время количество летальных исходов составило 16,804 тысячи.