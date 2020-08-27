 

Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

27.08.2020, 15:48, Новости дня

Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15.00 (16.00 мск) в МИД Польши вызван посол республики Белоруссия», – сообщил Пшидач в соцсетях, передает РИА «Новости».

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Польша рассчитывает заполучить Гродненскую область в случае распада Белорусси. Лукашенко сообщал о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

В Польше заявляли, что им не нужны белорусские территории, а слова Лукашенко у них вызывают грусть.



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