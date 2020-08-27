Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Австрию
27.08.2020, 15:48, Новости дня
Российский дипломат, которого объявили в Австрии персоной нон грата, покинул территорию страны, сообщил дипломатический источник в Вене.
«Российский дипломат покинул территорию Австрии», – сказал собеседник ТАСС.
В понедельник издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. По сведениям издания, дипломат подозревается в промышленном шпионаже.
Москва заявила послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в РФ протест и согласно принципу взаимности в порядке ответной меры персоной нон грата был объявлен дипломат посольства Австрии в России.
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