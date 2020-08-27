Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими

27.08.2020, 15:43, Разное

Днем 27 августа белорусский лидер провел совещание в Минске. В ходе заседания Александр Лукашенко заявил, что согласен на диалог с протестующими. “Давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую”, – сказал политик.

Президент отметил, что будет разговаривать только с трудовыми и студенческими коллективами. Лукашенко предложил двум этим группам выбрать представителей, с которыми он сядет за стол переговоров, сообщает агентство БелТА.

При этом Лукашенко раскритиковал граждан, которые участвуют в уличных акциях протеста. По его мнению, демонстранты не хотят обсуждать будущее страны, они заинтересованы только в организации беспорядков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

“Если есть вменяемые оппозиционеры, которые видят страну свободной, милости просим, высказывайте свою позицию”, – заключил Александр Лукашенко.

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии после 9 августа. Многие граждане остались недовольны тем, что Александр Лукашенко одержал победу на выборах. Они назвали итоги голосования сфальсифицированными.