 

Что произошло за ночь 27 августа

27.08.2020, 15:40, Разное

Коротко.

  • В Беларуси ОМОН разогнал участников мирной акции протеста на площади Независимости. Сотрудники силовых ведомств взяли в кольцо часть протестующих, еще около 100 человек попытались спрятаться в находящемся поблизости Красном костеле, силовики не отпускали их оттуда около получаса. Правозащитная организация «Весна» на данный момент сообщает о 19 задержанных в Минске, некоторые из них журналисты.

  • В РФ нет достоверных данных о числе компаний с госучастием и о их финансовой деятельности, говорится в ежемесячном бюллетене Счетной палаты. Так, более 90% акционерных обществ находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется. Кроме того, данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве компаний с госучастием расходятся между собой.

  • Обвинения США российских НИИ в причастности к разработке химического и биологического оружия беспочвенны, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. 27 августа США внесли в санкционный список российские НИИ из-за подозрений в причастности к разработке химического и биологического оружия.

  • Организатора теракта в Новой Зеландии австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Он признан виновным в нападении на мечети Крайстчерча в марте в 2019 году. Тогда погиб 51 человек, еще 50 пострадали. Таррант снимал нападение на камеру и выкладывал видео в соцсети. Позже он признал вину. Это первый приговор в Новой Зеландии, вынесенный без права на УДО.

  • Вице-президент США Майкл Пенс на съезде Республиканской партии дал официальное согласие на участие в выборах в качестве кандидата на пост вице-президента. Напомним, 24 августа партия выдвинула Дональда Трампа и Пенса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты, Трамп планирует выступить с заявлением по поводу участия в выборах 27 августа.

  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот заявил, что российские военные в Сирии нарушили протоколы предотвращения конфликтов и спровоцировали ДТП с американской техникой. Как говорится в заявлении Уллиота, это произошло в районе населенного пункта Дерик, в результате пострадали военные США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на обвинения со стороны США.

  • В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. По данным университета Джонса Хопкинса число заражений COVID-19 во всем мире превысило 24 миллиона.

    • Источник: Новая газета



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