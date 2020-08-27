«Накипело» — Джонсон раскритиковал BBC за попытку убрать слова из музыкальных символов Британии

27.08.2020, 15:31, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение BBC исполнить без вокала две патриотические британские песни «Земля надежды и славы» и «Правь, Британия, морями!» на ежегодном фестивале BBC Proms, пишет Huffington Post. Как отмечает издание, руководство телеканала сочло, что композиции могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческим строем.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев прекратить стыдиться своих «истории, традиций и культуры» и не заниматься самобичеванием, пишет Huffington Post.

Так Джонсон отреагировал на заявление BBC о том, что оркестр исполнит без слов патриотические песни «Земля надежды и славы» (Land of Hope and Glory) и «Правь, Британия, морями!» (Rule, Britannia!) во время концертной программы BBC Proms. Причиной подобного решения британский телеканал назвал тот факт, что песни могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческим строем.

«Если это правда, во что я просто не могу поверить, но если BBC действительно говорит о том, что исполнит без слов песни «Земля надежды и славы» и «Правь, Британия, морями!» в последний вечер BBC Proms, думаю, настало время перестать раболепно стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания», — заявил премьер.

Джонсон также отметил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, но у него «накипело».

Как отмечает издание, песня «Правь, Британия, морями!» попала в немилость телеканала из-за отсылок к роли Великобритании в работорговле. В частности, в тексте композиции есть строчки: «Британцы никогда не будут рабами» и «Тогда как ты будешь процветать великой и свободной, на страх и зависть всем».

А строчки песни «Земля надежды и славы» гласят: «Твоя империя всегда будет сильна» и «Бог, давший тебе силу, сделает тебя ещё сильнее».

В этом году ежегодный фестиваль классической музыки, который проводится в Лондоне с 1895 года, как отметили представители BBC, претерпит некоторые изменения, так как состоится в «уникальное время».

Так, он пройдёт без зрителей и с меньшим числом музыкантов. Также, помимо привычных композиций, таких как «Иерусалим», ставший неофициальным гимном Англии, и национальный гимн Великобритании «Боже, храни Королеву!», будет исполнена песня You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»).

Huffington Post напоминает, что в понедельник после сообщений СМИ о том, что BBC рассматривает возможность исключения песен из программы, официальный представитель Джонсона заявил, что премьер-министр верит в «суть», а не в «жесты».

«Это решение и дело организаторов фестиваля и BBC. Но премьер-министр ранее изложил свою позицию по подобным вопросам и ясно дал понять, что, хотя он понимает вызываемые подобными обсуждениями сильные эмоции, мы должны разбираться с сутью проблем, а не жестами», — отметил пресс-секретарь.

При этом по словам бывшего председателя Комиссии по вопросам равенства и прав человека Тревора Филлипса, в BBC приняли подобное решение из-за «паники», вызванной страхом быть обвинёнными в расизме, который, в свою очередь, вызван тем, что в руководстве телеканала «нет этнического разнообразия».