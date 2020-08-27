 

Генсек НАТО призвал Беларусь уважать права человека

27.08.2020, 15:25, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал президента Беларуси Александра Лукашенко уважать фундаментальные права человека, заявив, что нет никаких оснований использовать военный альянс в качестве предлога для репрессий.

«Режим в Минске должен продемонстрировать полное уважение фундаментальных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», – заявил Столтенберг, который находится в Берлине для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«НАТО не наращивает военные силы в регионе, поэтому любые попытки использовать это в качестве предлога для репрессий против мирных демонстрантов являются абсолютно неоправданными», – заявил он, отметив, что народ Беларуси должен сам определять свое будущее.



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