 

Китайские врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна

27.08.2020, 15:23, Разное

Китайские специалисты из медицинского университета в Гуанчжоу обнаружили, что дневной сон может таить смертельную опасность для некоторых людей. Эксперты рекомендуют стараться высыпаться по ночам.

Врачи изучили свыше 20 научных работ и проанализировали информацию о болезнях более 310 тысяч пациентов. После этого исследования доктор Чже Пань заявил, что спать днем следует лишь для того, чтобы компенсировать ночной недосып. Если человек спит по ночам более шести часов, то в светлое время суток ему не следует отправляться “на боковую” дольше, чем на час, сообщает “Экспресс газета”.

Специалисты пояснили, что согласно результатам исследования, у людей, кто спал днем более часа, на треть повышался риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а риск смерти от различных проблем со здоровьем увеличивался на 30%, передает “Царьград”.



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