Саакашвили заявил о желании вернуться в Грузию

27.08.2020, 15:23, Разное

Одиозный грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили заявил о желании вернуться на родину – в Грузию. Он был президентом страны с 2004 по 2013 годы.

После этого политик долгое время работал на Украине, которую назвал “вторым домом”. Саакашвили заявил, что за время работы в Незалежной получил богатый опыт, который позволит ему принести пользу своей родине, не допуская ошибок. Он отметил, что всегда хотел лучшего для своего народа, сообщает РИА ФАН.