 

Редкое появление: Бейонсе и Джей Зи с детьми замечены на яхте в Хэмптонсе

27.08.2020, 15:22, Разное

38-летняя Бейонсе и 50-летний Джей-Зи пока не планируют прощаться с летом и с радостью проводят время на яхте всей семьей. Это не может не радовать местных папарацци, ведь заполучить снимки этой звездной четы – дорогого стоит, и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

На днях певица и продюсер появились на яхте в в Хэмптонсе не одни, а со всеми своими детьми – Блу Айви, близнецами Сэром и Руми, которых общественность видит крайне редко. Кроме того, их сопровождал  создатель Twitter Джек Дорси, с которым у Джей Зи есть несколько совместных проектов. Похоже, именно обсуждением дел занимались Джей Зи и Джек, в то время как Бейонсе уделяла время детям.

Напомним, близнецы Сэр и Руми родились в июне 2017 года. Певица призналась, что вторая беременность была незапланированной и, несмотря на все слухи об ЭКО, естественной. На поздних сроках у певицы были диагностированы токсемия плода (отравление токсинами), а также преэклампсия – тяжелый токсикоз беременности, который возникает на втором или третьем триместре и проявляется повышенным давлением, учащенным пульсом и сильнейшими отеками – к концу беременности певица весила около 98 килограммов. Бейонсе пришлось несколько раз ложиться в больницу и находиться под специальным наблюдением врачей. Роды, по словам певицы, тоже были очень сложными. Во время них у одного из малышей в утробе перестало биться сердце, поэтому было принято решение делать экстренное кесарево сечение.

У Бейонсе и Джей Зи также подрастает дочь – 8-летняя Блю Айви. И если снимки старшего ребенка регулярно появляются в соцсетях артистов (более того, Айви часто сопровождает родителей на торжественных мероприятиях), то малышей супруги пока стараются держать подальше от камер.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / «Ой, мамочки, вся грудь выпала»: Елена Захарова поделилась кадрами со своего отдыха

29.06 / “Приходи ко мне дружок”: Алла Пугачева заинтриговала подписчиков свежим селфи

24.08 / Криштиану Роналду спровоцировал слухи о помолвке со своей возлюбленной Джорджиной Родригес

03.08 / Патриарх Кирилл отреагировал на слухи о несметных богатствах: Бред достиг сознания

29.07 / Таинственные женские голоса, заманивающие путников в чащу леса. Что это?

27.07 / Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией

25.06 / Теперь все ходы записаны: Общественный штаб проследит за голосованием по видео

29.06 / Беременная Кэти Перри рассказала, как хотела покончить с жизнью после расставания с Орландо Блумом в 2017 году

26.08 / Названы продукты, от которых стоит отказаться переболевшим COVID-19

04.07 / Мнение: Десять главных атрибутов лета в живописи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска