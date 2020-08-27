Провидец Вечерский посоветовал Заворотнюк сменить окружение

27.08.2020, 15:17, Разное

Провидец Игорь Вечерский считает, что актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелой болезнью, нужно сменить круг общения и обстановку в целом. В таком случае ее состояние здоровья может улучшиться.

Анастасия Заворотнюк обладает довольно мощной энергетикой, кроме того, для нее огромную ценность представляет семья. Близкие главной героини сериала «Моя прекрасная няня» всегда поддерживают ее и стараются окружить заботой. Вечерский убежден, что актриса является коммуникабельной и нуждается в общении.

Знаменитости нельзя постоянно находиться в окружении одних и тех де людей, поскольку она привыкла к большому вниманию со стороны окружающих. Не исключено, что сейчас Заворотнюк мучается, поскольку ей не хватает общения. Новые положительные эмоции могут поспособствовать улучшению самочувствия актрисы.

Напомним, что о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно год назад. Родственники актрисы подтвердили факт того, то присутствуют проблемы со здоровьем, но официально не заявили, что звезда «Моей прекрасной няни» борется с раком головного мозга, пишет издание «Политэксперт».