Эстония ввела санкции против белорусских чиновников

27.08.2020, 15:13, Новости дня

Эстония ввела санкции против белорусских чиновников. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба эстонского правительства.

Как отметили в пресс-службе, ограничения утверждены в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и связанное с этим насилие.

Введенные санкции предполагают запрет на въезд в Эстонию. Список лиц, в отношении которых будут введены ограничения, своим приказом утвердит министр иностранных дел Эстонии.

“Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого – действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций – осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию”, – подчеркнул премьер-министр страны Юри Ратас.

Также отмечается, что Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси, поскольку “выборы не были ни свободными, ни честными”.

Санкции Эстонии вводятся координированно с Латвией и Литвой.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.