Путин запустил движение по трассе «Таврида»

27.08.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида», сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». <…> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», – цитирует министра ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проезд Путина по «Тавриде».

«Сегодня он (президент – прим. ВЗГЛЯД), собственно, запускает автомобильное движение по построенным новым участкам дороги «Таврида». Мегапроект, общая протяженность 258 километров. Это такая главная дорога Крыма, главная артерия транспортная Крыма», – говорил Песков.

После поездки по трассе президент намерен пообщаться с рабочими, отмечал представитель Кремля.

Трасса «Таврида» находится в границах Республики Крым и Севастополя. Она будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления. Расчетная скорость движения – 120 километров в час. Завершить строительство трассы планируется к концу 2023 года.