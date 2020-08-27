ОП провела слушания плана мероприятий «Десятилетия детства»

27.08.2020, 15:08, Новости дня

Государственная программа «Десятилетие детства» должна запомниться не по отчетам, а по реальным результатам работы в интересах детей, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

В соответствии с указом президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» в стране ведется государственная политика, направленная на достижение благополучия детей. В этой связи в настоящее время реализуется план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, до 2020 года и ведется работа по подготовке проекта плана мероприятий на следующий период до 2027 года. Общественные слушания нового документа прошли в Общественной палате 26 августа, сообщается на сайте ОП.

«В рамках обсуждения, послушав разработчиков, хотелось бы прежде всего понять внутреннюю логику того, как этот документ готовился, чем руководствовались коллеги, как они понимают высшие национальные приоритеты исполнения задач, поставленных Президентом РФ, насколько они чутки к мнению людей. Сегодняшняя дискуссия должна сделать план действенным, практическим, результативным», – обратился к присутствующим заместитель Секретаря ОП Александр Галушка.

Модератор мероприятия, председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в качестве приоритетных целей при реализации плана обозначил повышение рождаемости и снижение бедности.

«Оба этих фактора должны отражаться в детском бюджете. Мы должны стремиться к такой амбициозной цели, как доведение объема детских пособий до 2,2 процента ВВП. Таким образом, необходимо сделать приоритетом ресурсное обеспечение детской политики», – подчеркнул он.

Эксперт также указал на необходимость расширения механизма участия детей и подростков в принятии решений, затрагивающих их интересы, и объявил о готовящемся опросе «Десятилетие детства глазами детей и родителей».

«Мы хотим получить оценку того, какие проблемы на сегодняшний день прежде всего волнуют семьи с детьми и какие изменения они хотели бы увидеть в период до 2027 года. Десятилетие детства должно запомниться нам не только по мероприятиям и отчетам, но и по реальным результатам работы в интересах детей и их родителей. Мы направим соответствующие рекомендации о проведении опросов в регионы, чтобы их мнение также стало базой для реализации программ местными властями и НКО», – сказал Рыбальченко.

В свою очередь член комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Лена Ефремова поддержала инициативу Рыбальченко.

«Необходимо учитывать мнение детей для формирования и реализации плана Десятилетия детства. Инициированный опрос очень актуален и продемонстрирует те нюансы, которые мы, возможно, упускаем. Мы обязательно примем результаты опроса в нашу работу», сказала она.

Первый заместитель председателя комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что главными показателями достижения поставленных задач должны стать уровень образования и качество жизни детей.

Он обратил внимание на такой аспект работы, как воспитание в образовании, призвав, в частности, к усилению преподавания в школах русской литературы и музыки, поскольку, по его мнению, именно эти предметы формируют в детях лучшие ценности.

Тем временем заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Мастусова также подчеркнула, что культура является важнейшим аспектом воспитания и образования детей.

«Тема культуры в плане на отражена, и те немногие пункты, которые в него вошли, не раскрыты в полной мере. В частности, существует запрос на анимационную экранизацию классики. Наши дети активно пользуются гаджетами, и мы можем дать им возможность выбора из современного, позитивного контента. Сейчас этого выбора не хватает. Этим процессом необходимо научиться управлять и, соответственно, отразить это в плане», – сказала Мастусова.

Заместитель председателя комиссии ОП по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева критически высказалась о том, что в плане не предусмотрено участие Министерства спорта в разработке программ, касающихся развития физической культуры, спорта, здорового образа жизни, а также в работе по выявлению одаренных детей и др.

«Такие программы невозможно создавать и внедрять без участия профильного ведомства», – сообщила она.

Кроме того, спикер призвала обратить серьезное внимание на такую проблему, как отсутствие медицинских кабинетов в спортивных школах и низкий уровень развития спортивной инфраструктуры в сельских учебных заведениях.

В свою очередь заместитель председателя Комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре внесла предложения, касающиеся инфраструктурного аспекта плана.

«Во-первых, у нас порядка 700 тыс. детей не имели возможности обучаться во время пандемии в силу банального отсутствия планшетов», – сообщила она и предложила внести в план обязательное обеспечение каждой нуждающейся семьи такого рода техническими ресурсами.

«Второй момент относится к сертификации этих электронных устройств. Это касается таких вопросов, как блики, излучения и другие моменты, приводящие к заболеваниям. Предлагаю разработать новый сертификат для школьных планшетов. Полагаю, это можно сделать совместно с Роспотребнадзором, Минпромторгом или корпорацией «Ростех», которая в дальнейшем будет их не только сертифицировать, но и выпускать», – сказала Наталья Агре.

При этом член комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец высказалась о необходимости отразить в плане такие аспекты, как увеличение бюджета на диагностику и профилактику онкологических заболеваний и диабета у детей, вопросы реабилитации и паллиативной помощи.

Она также призвала к отмене системы персонифицированного дополнительного образования (ПФДО).