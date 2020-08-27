Пенсионные накопления россиян ждет резкий рост с 2022 года

27.08.2020, 14:53, Разное

ПФ Российской Федерации пояснил о положительных тенденциях в финансовой сфере. По данным его специалистов, с 2022 года пенсионные накопления россиян ждет резкий рост.

Объемы переводов денежных средств из негосударственных ПФ превысят поступления из Пенсионного фонда Российской Федерации. Такая ситуация будет наблюдаться впервые за всю историю существования частных фондов. При этом стоит отметить, что ранее представители ПФР заявляли о том, что очень многие клиенты частных фондов высказали желание перейти назад в государственную систему накоплений. Причиной такого явления называется узкая направленность выборки в негосударственных ПФ. Кроме того, аккумуляция средств в таких структурах незначительная, что автоматически влияет на размер получаемых пенсионерами выплат.

Накопления, предусмотренные для выплат пенсий получателям государственной системы пенсионного обеспечения, могут вырасти уже через пару лет. Причем аналитики прогнозируют резкое увеличение в 2022 году в два или даже три раза относительно сегодняшних размеров накоплений. Этому способствуют целый ряд позитивных факторов.

Уже сейчас эксперты Пенсионного фонда отмечают возросшую финансовую базу. Количество осуществляющихся на сегодняшний день выплат также увеличилось для определенных категорий граждан. Так, значительно большие суммы поступают на счета застрахованных получателей единовременных выплат, а также на счета их наследников с предусмотренных законами РФ случаях. К ним, как передают «Национальные новости», относятся порядка 70 процентов всех финансов, положенных нормативными актами об обязательным пенсионным страховании.