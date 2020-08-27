СМИ выяснили «правила» начисления пенсии негосударственным пенсионным фондом

27.08.2020, 14:53, Разное

СМИ рассказали о порядке начисления выплат клиентам негосударственных пенсионных фондов. В своей деятельности подобные структуры руководствуются рядом правил.

Оформление системы негосударственных пенсионных фондов произошло в 2004 году. Согласно принятым изменениям в законодательстве, граждане страны получили возможность выбора способа накоплений. При этом страховая часть не подверглась изменениям, по своему желанию каждый россиянин может перевести накопительную часть пенсии в частный фонд. Либо оставить все средства в страховой части, в таком случае деньги не приносят процент.

Негосударственные фонды направляют всю прибыль, полученную от пущенных в дело финансов, на счета своих клиентов. Выплаты, которые начисляются НПФ, различаются по видам. Это пожизненная пенсия, выплачивающаяся каждый месяц. Такие выплаты положены женщинам от 55 и мужчинам от 60 лет при условии наличия на их счетах в НПФ достаточной суммы для обеспечения более 5 процентов от страховой пенсии. Если же накоплений не достаточно, житель может получить все собранные деньги сразу.

Предусмотрена законодательством и выплата частными фондами срочной выплаты. Период при этом устанавливается самим клиентом, однако он не может быть меньшим десяти лет. Получение такого вида пенсии возможно только, если россиянин платил в фонд обязательного пенсионного страхования добровольные отчисления. При этом в систему ОПС могут быть переведены финансы из материнского капитала.

В случае преждевременной смерти клиента НПФ право на выплаты переходит по наследству лицу, считавшемуся законным правопреемником. Также, пишет «Политэксперт», в этой ситуации получателю зачисляется остаток по срочным пенсиям умершего, которые по какой-либо причине не были выплачены в срок.