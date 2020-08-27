 

Медики: Витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27.08.2020, 14:53, Разное

Медики уверены, что сохранить мышцы в старости поможет постоянное употребление витамина С. Научную работу проводили специалисты из Университета Восточной Англии.
По мере старения у людей теряется масса и сила скелетных мышц. До 50 лет у человека пропадает до одного процента в год. Проблема является очень серьезной, поскольку может обернуться инвалидностью, диабетом второго типа и снижением качества жизни в целом.

Медики провели анализ данных о 13 тысячах человек, возраст которых составлял 42-82 года. Они рассчитали показатель массы их скелетных мышц и сопоставили получившийся результат с употреблением витамина С. Кроме того, был взят анализ на присутствие данного вещества в крови. Оказалось, что люди обладали нормальной мышечной массой, если потребляли продукты, где содержится витамин С.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Мнение: Инновации

05.08 / Натали Портман поделилась архивным снимком в честь годовщины свадьбы с Бенжаменом Мильпье

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

14.08 / К забастовкам в Белоруссии присоединились учителя и железнодорожники

07.07 / Создание венгерской автономии в Закарпатье

21.08 / Сверхновая Кеплера расширяется спустя 400 лет после взрыва

25.06 / Мнение: Шоу “Парад Победы”

02.08 / “Заряд энергии”: Регина Тодоренко продемонстрировала видео танцующего сына

20.07 / Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться

23.07 / Назван ТОП-5 наиболее подходящих ноутбуков для учебы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска