Медики: Витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27.08.2020, 14:53, Разное

Медики уверены, что сохранить мышцы в старости поможет постоянное употребление витамина С. Научную работу проводили специалисты из Университета Восточной Англии.

По мере старения у людей теряется масса и сила скелетных мышц. До 50 лет у человека пропадает до одного процента в год. Проблема является очень серьезной, поскольку может обернуться инвалидностью, диабетом второго типа и снижением качества жизни в целом.

Медики провели анализ данных о 13 тысячах человек, возраст которых составлял 42-82 года. Они рассчитали показатель массы их скелетных мышц и сопоставили получившийся результат с употреблением витамина С. Кроме того, был взят анализ на присутствие данного вещества в крови. Оказалось, что люди обладали нормальной мышечной массой, если потребляли продукты, где содержится витамин С.