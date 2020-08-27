В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

27.08.2020, 14:48, Новости дня

Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в многоэтажном жилом доме, сообщил глава регионального МЧС Сергей Шахов.

«Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь», – цитирует РИА «Новости» Шахова.

По данным министра, из дома эвакуированы 115 человек, из них 10 детей. Причины пожара выясняются.

В среду в многоэтажном жилом доме в Керчи произошел взрыв бытового газа с последовавшим пожаром. В результате взрыва пострадал один человек. Позже в результате пожара обрушились перекрытия в одной из комнат на площади 12 кв. метров.