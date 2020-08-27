Прививки от гриппа в 2020-2021 году

27.08.2020, 14:45, Разное

Виды вакцин

Грипп – это острое заболевание дыхательных путей, главные симптомы которого: боль в горле, сухой кашель, насморк, мышечная и головная боль, повышение температуры и озноб. Взрослых людей болезнь обычно выводит из строя на 1-2 недели, но иногда может становиться причиной тяжелых осложнений (менингита, энцефалита, неврита и др.). Грипп ослабляет иммунитет, открывая дорогу различным патогенным бактериям. Впоследствии у больного может развиться бактериальная пневмония.

За ежегодные эпидемии гриппа, которые случаются обычно весной и осенью, ответственны вирусы типов А и В. Именно против них направлено действие современных противогриппозных вакцин. Получают вакцины разными путями, чаще всего – выращивая вирусы в лаборатории на куриных эмбрионах или культурах клеток. В их составе могут содержаться:

живые ослабленные вирусы гриппа (живые вакцины применяют редко, их вводят в нос в виде спрея),

целые инактивированные, убитые вирионы,

частицы разрушенных вирусов (сплит-вакцины) или отдельные поверхностные белки-антигены вирусов – гемагглютинин и нейраминидаза (субъединичные вакцины, рис. 1).

В состав субъединичных вакцин для усиления иммунного ответа часто вносят специальные вещества – адъюванты, например, гидроксид алюминия или азоксимера бромид.

Виросомальные вакцины последнего поколения, помимо вирусных антигенов, содержат мембранный белок и липиды вирусов, которые имитируют вирион, благодаря чему вакцина лучше работает и вместе с тем хорошо переносится. Такие препараты не содержат адъювантов и консервантов, их можно использовать для вакцинации детей старше 6 месяцев.

Существуют также рекомбинантные вакцины против гриппа. Их получают, привнося РНК вируса гриппа, которая кодирует белок гемагглютинин, в бакуловирус, поражающий беспозвоночных.

Важно!

Одни вакцины защищают от четырех штаммов вирусов гриппа (2 вирусов типа А и 2 вирусов типа В), другие – только от трех штаммов (2 вирусов типа А и 1 вируса типа В). При выборе вакцины следует отдать предпочтение четырехвалентной, тогда ваша защита от болезни будет шире. ВОЗ также рекомендует введение вакцин с содержанием как минимум 15 мкг антигенов каждого из штаммов вируса.

Каждый год – новая вакцина

Вирусы гриппа А и В быстро мутируют, обновляясь каждый год. Таким образом, наша иммунная система ежегодно сталкивается с совершенно новым, неизвестным для нее противником. Поэтому каждую осень нам нужны новые вакцины против гриппа.

Эта проблема решается на международном уровне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возглавляет Глобальную программу по борьбе с гриппом. В рамках этой программы эпидемиологи отслеживают циркуляцию вирусов в разных регионах. После того, как данные собраны, страны решают, какие штаммы вирусов войдут в новые вакцинные препараты.

К сожалению, пандемия COVID-19 негативно сказывается на очень многих областях здравоохранения, включая систему мониторинга за вирусами гриппа. В настоящее время образцы для анализа сложнее собирать, а значит, данных о гриппе у нас меньше, чем обычно. Тем не менее, по предварительным данным ВОЗ, осенью 2020 года нам предстоит бороться с тремя новыми штаммами вируса, которые до этого не были распространены. Обновленные рекомендации по составу новых вакцин можно найти на официальном сайте ВОЗ. С прошлого года в них было заменено три штамма из четырех. Сегодня для северного полушария ВОЗ предлагает включить в вакцины, полученные путем выращивания вирусов на куриных эмбрионах:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09,

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2),

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage),

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Вакцинация 2020/2021. График

В РФ массовая вакцинация против гриппа стартует в сентябре, перед тем, как вирусы начинают активно распространяться среди населения – за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Главная цель программы вакцинации – привить не менее 60% людей, этого достаточно, чтобы сформировать “коллективный иммунитет”. Для людей из групп риска (детей младше 5 лет, беременных женщин и пожилых), болеющих наиболее тяжело, эта цифра выше – 75%. Вакцинируют против гриппа и детей (начиная с 6 месяцев), и взрослых. Ниже представлены вакцины, которые будут широко доступны в РФ в этом году.

Совигрипп

Трехкомпонентная субъединичная вакцина, содержит гемагглютинин 2 штаммов вирусов типов А (5 мкг для каждого штамма) и 1штамма вируса типа В (11 мкг).

Адъювант – совидон

Вакцина выпускается в двух формах: с консервантом и без консерванта

Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта)

Ультрикс

Трехкомпонентная виросомальная вакцина (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма

Не содержит консервантов и адъювантов

Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта)

Ультрикс кварди

Четырехкомпонентная виросомальная вакцина (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма

Не содержит консервантов и адъювантов

Минимальный возраст вакцинации — 6 лет

Флю-М

Трехкомпонентная сплит-вакцина. Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма

Консервант – тиомерсал

Минимальный возраст вакцинации — 18 лет

Гриппол Плюс

Трехкомпонентная субъединичная вакцина. Содержит по 5 мкг гемагглютинина вируса гриппа каждого штамма

Адъювант – полиоксидоний

Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев

Важно!

Так как сезон гриппа 2020/2021 совпадает с пандемией коронавируса, перед прививкой от гриппа следует исключить у себя диагноз COVID-19. Людям с подозрением на заражение или находящимся в острой стадии болезни лучше отложить вакцинацию до момента выздоровления.

Где получить вакцину в Москве и других городах

Вакцинацию против гриппа в РФ проводят в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Вакцина от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок, и получить ее можно бесплатно. Для этого нужно пройти осмотр врачом, заполнить информированное согласие и иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Получить зарубежную вакцину в РФ можно в негосударственных медицинских организациях по полису ДМС или платно (стоимость вакцины составляет 1-2 тыс. руб).

В Москве вакцину можно будет получить не только в прививочном кабинете поликлиники, но и в мобильных прививочных пунктах у станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций и в многофункциональных центрах (МФЦ) города Москвы (рис. 2).

Школьники, студенты и работники отдельных предприятий смогут привиться на месте учебы или работы. Вакцинацию в этом случае проводят выездные прививочные бригады.