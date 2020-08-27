Прививки от гриппа в 2020-2021 году
27.08.2020, 14:45, Разное
Виды вакцин
Грипп – это острое заболевание дыхательных путей, главные симптомы которого: боль в горле, сухой кашель, насморк, мышечная и головная боль, повышение температуры и озноб. Взрослых людей болезнь обычно выводит из строя на 1-2 недели, но иногда может становиться причиной тяжелых осложнений (менингита, энцефалита, неврита и др.). Грипп ослабляет иммунитет, открывая дорогу различным патогенным бактериям. Впоследствии у больного может развиться бактериальная пневмония.
За ежегодные эпидемии гриппа, которые случаются обычно весной и осенью, ответственны вирусы типов А и В. Именно против них направлено действие современных противогриппозных вакцин. Получают вакцины разными путями, чаще всего – выращивая вирусы в лаборатории на куриных эмбрионах или культурах клеток. В их составе могут содержаться:
-
живые ослабленные вирусы гриппа (живые вакцины применяют редко, их вводят в нос в виде спрея),
-
целые инактивированные, убитые вирионы,
-
частицы разрушенных вирусов (сплит-вакцины) или отдельные поверхностные белки-антигены вирусов – гемагглютинин и нейраминидаза (субъединичные вакцины, рис. 1).
В состав субъединичных вакцин для усиления иммунного ответа часто вносят специальные вещества – адъюванты, например, гидроксид алюминия или азоксимера бромид.
Виросомальные вакцины последнего поколения, помимо вирусных антигенов, содержат мембранный белок и липиды вирусов, которые имитируют вирион, благодаря чему вакцина лучше работает и вместе с тем хорошо переносится. Такие препараты не содержат адъювантов и консервантов, их можно использовать для вакцинации детей старше 6 месяцев.
Существуют также рекомбинантные вакцины против гриппа. Их получают, привнося РНК вируса гриппа, которая кодирует белок гемагглютинин, в бакуловирус, поражающий беспозвоночных.
Важно!
Одни вакцины защищают от четырех штаммов вирусов гриппа (2 вирусов типа А и 2 вирусов типа В), другие – только от трех штаммов (2 вирусов типа А и 1 вируса типа В). При выборе вакцины следует отдать предпочтение четырехвалентной, тогда ваша защита от болезни будет шире. ВОЗ также рекомендует введение вакцин с содержанием как минимум 15 мкг антигенов каждого из штаммов вируса.
Каждый год – новая вакцина
Вирусы гриппа А и В быстро мутируют, обновляясь каждый год. Таким образом, наша иммунная система ежегодно сталкивается с совершенно новым, неизвестным для нее противником. Поэтому каждую осень нам нужны новые вакцины против гриппа.
Эта проблема решается на международном уровне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возглавляет Глобальную программу по борьбе с гриппом. В рамках этой программы эпидемиологи отслеживают циркуляцию вирусов в разных регионах. После того, как данные собраны, страны решают, какие штаммы вирусов войдут в новые вакцинные препараты.
К сожалению, пандемия COVID-19 негативно сказывается на очень многих областях здравоохранения, включая систему мониторинга за вирусами гриппа. В настоящее время образцы для анализа сложнее собирать, а значит, данных о гриппе у нас меньше, чем обычно. Тем не менее, по предварительным данным ВОЗ, осенью 2020 года нам предстоит бороться с тремя новыми штаммами вируса, которые до этого не были распространены. Обновленные рекомендации по составу новых вакцин можно найти на официальном сайте ВОЗ. С прошлого года в них было заменено три штамма из четырех. Сегодня для северного полушария ВОЗ предлагает включить в вакцины, полученные путем выращивания вирусов на куриных эмбрионах:
-
вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09,
-
вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2),
-
вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage),
-
вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Вакцинация 2020/2021. График
В РФ массовая вакцинация против гриппа стартует в сентябре, перед тем, как вирусы начинают активно распространяться среди населения – за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Главная цель программы вакцинации – привить не менее 60% людей, этого достаточно, чтобы сформировать “коллективный иммунитет”. Для людей из групп риска (детей младше 5 лет, беременных женщин и пожилых), болеющих наиболее тяжело, эта цифра выше – 75%. Вакцинируют против гриппа и детей (начиная с 6 месяцев), и взрослых. Ниже представлены вакцины, которые будут широко доступны в РФ в этом году.
Совигрипп
Трехкомпонентная субъединичная вакцина, содержит гемагглютинин 2 штаммов вирусов типов А (5 мкг для каждого штамма) и 1штамма вируса типа В (11 мкг).
Адъювант – совидон
Вакцина выпускается в двух формах: с консервантом и без консерванта
Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта)
Ультрикс
Трехкомпонентная виросомальная вакцина (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма
Не содержит консервантов и адъювантов
Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев (версия без консерванта)
Ультрикс кварди
Четырехкомпонентная виросомальная вакцина (на базе сплит-вакцины). Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма
Не содержит консервантов и адъювантов
Минимальный возраст вакцинации — 6 лет
Флю-М
Трехкомпонентная сплит-вакцина. Содержит по 15 мкг антигенов вируса гриппа каждого штамма
Консервант – тиомерсал
Минимальный возраст вакцинации — 18 лет
Гриппол Плюс
Трехкомпонентная субъединичная вакцина. Содержит по 5 мкг гемагглютинина вируса гриппа каждого штамма
Адъювант – полиоксидоний
Минимальный возраст вакцинации — 6 месяцев
Важно!
Так как сезон гриппа 2020/2021 совпадает с пандемией коронавируса, перед прививкой от гриппа следует исключить у себя диагноз COVID-19. Людям с подозрением на заражение или находящимся в острой стадии болезни лучше отложить вакцинацию до момента выздоровления.
Где получить вакцину в Москве и других городах
Вакцинацию против гриппа в РФ проводят в медицинских организациях государственной системы здравоохранения. Вакцина от гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок, и получить ее можно бесплатно. Для этого нужно пройти осмотр врачом, заполнить информированное согласие и иметь при себе паспорт гражданина РФ и полис ОМС. Получить зарубежную вакцину в РФ можно в негосударственных медицинских организациях по полису ДМС или платно (стоимость вакцины составляет 1-2 тыс. руб).
В Москве вакцину можно будет получить не только в прививочном кабинете поликлиники, но и в мобильных прививочных пунктах у станций метро, московского центрального кольца, железнодорожных станций и в многофункциональных центрах (МФЦ) города Москвы (рис. 2).
Школьники, студенты и работники отдельных предприятий смогут привиться на месте учебы или работы. Вакцинацию в этом случае проводят выездные прививочные бригады.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет