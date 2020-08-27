Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека

27.08.2020, 14:43, Разное

Жители Белоруссии никогда не испытывали иллюзий касательно президента страны. Однако 23 августа политик показал, что он готов намертво ухватиться за власть и даже лично обороняться от протестующих с помощью огнестрельного оружия.

Член политсовета ОГП Лев Марголин заявил, что эффект от своеобразного перфоманса Батьки был сугубо отрицательным. Эксперт убежден, что Лукашенко предстал в глазах мирового сообщества неуравновешенным человеком.

Марголин уверен, что Лукашенко и сам пожалел о своем поступке. По мнению журналиста, именно по этой причине Батька резко изменил свое поведение и стал придерживаться образа крепкого хозяйственника.

Кроме того, Марголин объяснил, почему в Кремле предпочли не комментировать ситуацию. Эксперт считает, что российские власти не хотели выставлять Лукашенко на посмешище.

При этом поддержать Батьку в Кремле тоже не могли. В эпоху информационных технологий весь мир видит, что протестующие представляют собой адекватных и доброжелательных людей, против которых нельзя применять насилие.