 

Мнение: Когда в Беларуси начнется бойня?

27.08.2020, 14:28, Разное

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась «дипломатическая бойня», мол, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что Гродненская область отойдет Польше. Потому что «неустоявшиеся соседи» заявляют о необходимости перевыборов в Белоруссии, начали уже вмешиваться и во внутренние дела. И Минск вынужден тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Нормальная логика. Намухлевали с итогами президентских выборов в Беларуси,  а виновата в этом Польша?

Заявления Лукашенко мне, признаюсь, не очень интересны, он сейчас может что угодно наговорить. Но вот слова Путина в интервью Брилеву не могут не встревожить. А сказал,  что необходимости применения российских сил в Беларуси пока нет, но «резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси сформирован». Но, повторюсь,  это пока. Пока, как сказал Путин, «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».


Это уже тревожно. Если для сохранения власти Лукашенко необходимо, что бы начались разбои и погромы, меня ничуть не удивит, если погромы и разбои начнутся. И, видимо, начнутся в самые ближайшие дни. Поэтому-то, думаю, Лукашенко и заговорил о «дипломатической бойне». Можно сказать, предупредил, что в бойне на улицах Минска и других городов будут виноваты кто угодно, только не Лукашенко.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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