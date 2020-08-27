Мнение: Когда в Беларуси начнется бойня?

27.08.2020, 14:28, Разное

Лукашенко заявил, что против Беларуси началась «дипломатическая бойня», мол, «неустоявшиеся соседи спят и видят», что Гродненская область отойдет Польше. Потому что «неустоявшиеся соседи» заявляют о необходимости перевыборов в Белоруссии, начали уже вмешиваться и во внутренние дела. И Минск вынужден тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Нормальная логика. Намухлевали с итогами президентских выборов в Беларуси, а виновата в этом Польша?

Заявления Лукашенко мне, признаюсь, не очень интересны, он сейчас может что угодно наговорить. Но вот слова Путина в интервью Брилеву не могут не встревожить. А сказал, что необходимости применения российских сил в Беларуси пока нет, но «резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси сформирован». Но, повторюсь, это пока. Пока, как сказал Путин, «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».



Это уже тревожно. Если для сохранения власти Лукашенко необходимо, что бы начались разбои и погромы, меня ничуть не удивит, если погромы и разбои начнутся. И, видимо, начнутся в самые ближайшие дни. Поэтому-то, думаю, Лукашенко и заговорил о «дипломатической бойне». Можно сказать, предупредил, что в бойне на улицах Минска и других городов будут виноваты кто угодно, только не Лукашенко.

Фотография отсюда