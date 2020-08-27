 

Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным

27.08.2020, 14:23, Разное

Белорусский политик и лидер протеста Светлана Тихановская дала интервью изданию Deutsche Welle. В беседе был затронут широкий спектр тем. В их числе были и те, которые затрагивают планы Координационного совета оппозиции по выстраиванию отношений с Россией.

Светлана Тихановская сообщила, что смогла бы найти нужные слова для диалога с российским президентом Владимиром Путиным. При этом, по словам лидера протестного движения, она не знает, как готовиться к общению с кем-либо.

Кроме того, Тихановская высказалась и о независимости Белоруссии. Она заявила, что суверенитет страны стоит на первом месте.

Напомним, ранее Тихановская высказала мнение о том, что у Координационного совета на данный момент нет необходимости вести прямой диалог с Кремлем. Она добавила, что происходящее в Белоруссии не содержит антироссийских настроений.

Позиция Москвы в вопросе о белорусских протестах остается нейтральной. Российские власти не считаю возможным вмешиваться во внутриполитические вопросы другой страны.



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