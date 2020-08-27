 

Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили

27.08.2020, 14:23, Разное

По словам политика, россияне остановились в Белоруссии на время. Они планировали отправиться в третьи страны для легальной работы на нефтяных объектах.

“Их просто заманили, перетащили через границу и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной компании”, – заявил Владимир Путин.

Политик добавил, что эта операция была спланирована украинскими и американскими спецслужбами. Причем некоторые ее участники не скрывают, что все было подстроено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал “бредом” информацию о спланированной операции. “Печально, что некоторые издания сделали из этого сенсацию”, – сказал он.

Напомним, о задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно в конце июля. Их обвинили в попытке организовать массовые беспорядки накануне выборов главы страны.

Президент Александр Лукашенко рассказал, что задержанные являются членами частной военной компании “Вагнер”. Некоторые из них в прошлом якобы участвовали в военных действиях на Украине.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский отправил запрос об экстрадиции задержанных. Он намеревался привлечь россиян к ответственности.

В начале августа некоторые СМИ сообщили об освобождении задержанных. Их вернули на родину. Дальнейшая судьба россиян остается неизвестной.



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