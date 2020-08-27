Обновленный Lexus RX войдет в состав линейки Black Line

27.08.2020, 14:17, Разное

Несколько дней назад автоконцерн Lexus показал обновленную версию ES Black Line. Теперь в компании задумались о выпуске варианта RX с уникальными элементами стиля. Ограниченная комплектация (не более 1000 экземпляров) тоже может вскоре появиться в продаже.

Спецвыпуск, в который входят Lexus RX 350 и RX 450h, получил несколько обновлений, связанных с радиаторной решеткой и черной боковой графикой кузова. Оба автомобиля оснащены 20-дюймовыми колесными дисками, а вот моторной гамме изменения не потребовались. RX 350 получит 3,5-литровый 295-сильный двигатель, функционирующий в паре с 8-ступенчатой АКПП. Максимальная скорость ограничена 200 км/час.

RX 450h обзаведется экономичной гибридной трансмиссией.

Общая мощность силовой установки – почти 310 лошадиных сил, разгон до 96 км/час займет почти 8 секунд. Lexus RX Black Line выйдет в количестве 1000 экземпляров: 750 автомобилей будут оснащены бензиновыми двигателями, остальные – гибридными. RX 350 Black Line и RX 450h Black Line обойдутся покупателям в 50,6 и 51,8 тысяч долларов соответственно, пишет издание 32cars.ru.