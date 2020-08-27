 

Алексей Леонков предостерегает власти РФ от хитро расставленной ядерной ловушки

27.08.2020, 14:17, Разное

Военный эксперт Алексей Леонков предостерегает российские власти и считает, что Запад втягивает РФ в хитро расставленную ядерную ловушку. Речь идёт об активности США по навязыванию Москве курса на ослабление гонки стратегических вооружений в пользу обычных.
Минобороны РФ примет на вооружение систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), новшество обеспечит обнуление преимуществ Запада в стратегическом оружии, считает Леонков. Эксперт объяснил возможность угрозы ядерной ловушки. Объём обычных систем вооружений стран НАТО и США в пять раз превышает потенциал РФ и Китая. Именно в данную ловушку Москву заманивают, предлагая отказаться от ядерного оружия и призывая к его сокращению. Подобные не менее опасные сдерживания имели место перед Первой и Второй мировыми войнами, вместе с тем последние нанесли значительный ущерб экономикам многих стран мира и унесли десятки миллионов жизней людей.

Алексей Леонков отметил, что РФ не следует отказываться от ядерных арсеналов. Благодаря наличию данных стратегических систем вооружения Запад опасается вступать в военные действия с РФ.



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