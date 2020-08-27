 

Politico сообщил о стычке российских и американских военных в Сирии

27.08.2020, 14:10, Новости дня

На северо-западе Сирии произошёл инцидент с участием российских и американских военных, пишет Politico. По информации Пентагона, в результате стычки пострадали четыре солдата США. У них обнаружены признаки лёгкой контузии, говорится в предварительном заявлении министерства обороны.

На северо-западе Сирии произошла стычка российских и американских военных, в результате которой пострадали четыре солдата США, пишет Politico. Пентагон подтвердил эту информацию в своём предварительном заявлении.

В социальных сетях было опубликовано видео с инцидентом, продолжает издание. На нём видно, как российский автомобиль таранит американский, при этом над ним низко пролетает российский вертолёт. Подлинность видео в Пентагоне не подтвердили. В предварительном заявлении министерства обороны говорится, что у солдат США обнаружены признаки лёгкой контузии.

Вашингтон оставил в Сирии приблизительно 500 военнослужащих, напоминает Politico. Основная их часть находится на северо-востоке страны. Они сражаются на стороне Сирийских демократических сил в попытке уничтожить остатки отрядов «Исламского государства»*.

В течение всей гражданской войны солдаты США и РФ действовали в непосредственной близости друг от друга. Командование обеих сторон поддерживали связь для того, чтобы избежать столкновений. Однако в последние месяцы российские войска продвинулись вглубь контролируемых американцами территорий на востоке Сирии. Власти США считают, что Кремль пытается выдавить их солдат из региона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Кроссовер Mitsubishi Outlander в РФ получит версию Black Edition

01.07 / “Оленя” на Lexus притормозили соцсети

03.08 / Венедиктов: Мы до сих пор не знаем, кто сбил самолет над Черным морем в 2001 году. Путин говорил, что у Украины нет оружия, чтобы так сбить

26.06 / «Турецкий поток» захотели продлить до Венгрии

23.07 / В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

16.08 / Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

20.08 / Литва составила список из 32 белорусских чиновников, которым намерены запретить въезд, в их числе Лукашенко

23.08 / France 2 – власти Марселя выплатят компенсацию жителям, которые жаловались на гонщиков

16.07 / Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»

10.08 / Тихановская о разгоне протестующих в Беларуси: Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска