«Вредительская» политика — Mainichi раскритиковала премьера Абэ за угодничество перед Путиным и провал возврата «северных территорий»

27.08.2020, 14:10, Новости дня

В японских СМИ последнее время усиленно циркулируют слухи о том, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен вскоре оставить свой пост по состоянию здоровья. Если это действительно окажется правдой, то необходимо осмысленно подвести итоги его рекордно длинного правления — и признать, что в результате «вредительской политики» Абэ, который угодничал перед Москвой в переговорах по Курильским островам, Япония фактически сама подарила «спорные территории» России, подчёркивает Mainichi Shimbun.



Reuters

В последнее время японский премьер-министр Синдзо Абэ перестал носить свою знаменитую малюсенькую дешёвую маску и переключился на большую, что сразу спровоцировало слухи о его «плохом самочувствии». А журналисты начали обращать внимание на то, как старательно Абэ прячет лицо от прессы, пишет Mainichi Shimbun.

В начале августа популярный японский журнал Flash сообщил о том, что ещё в июле у премьера Абэ случилось горловое кровотечение, когда он находился в своём кабинете в правительственной резиденции, а с середины августа он проходит дополнительное медицинское обследование. Создаётся такое впечатление, что вокруг Абэ создается картинка «бедного, усталого премьера, которого жалко, но который вынужден уйти», подчёркивается в статье.

Но действительно ли это вызвано тем, что Абэ вынужден сойти с политической сцены по состоянию здоровья, задаётся вопросом автор — или же речь идёт о политических играх? Закадычный друг японского премьера, известный политик и телеведущий Тору Хасимото недавно заявил в телеэфире: «Премьер устал, и в этом виноваты мучающие его СМИ».

Однако это не соответствует действительности, говорится в статье: «Японское информационное пространство всегда было настроено в пользу Абэ». Более того, на протяжении всего своего невероятно долгого правления премьеру Абэ удавалось невероятным образом избегать нелицеприятной критики в адрес своего правительства, отмечает автор.

По его мнению, ярким примером этого служит ситуация вокруг Курильских островов. В японских СМИ почти не сообщалось о том, что среди принятых в июле поправок к Конституции РФ есть и такая, которая запрещает «отчуждения российских территорий в пользу иностранных государств», подчёркивает Mainichi Shimbun.

Введение новых российских законов в действие практически дезавуировало весь предыдущий ход японско-российских переговоров по «территориальной проблеме», говорится в статье. Более того, 2 июля на острове Кунашир была открыта бетонная памятная доска в честь принятия новой Конституции, а Путин даже прокомментировал это событие следующими словами: «Поправка о запрете отчуждения российских территорий должна стать такой же железобетонной, как этот железобетонный памятный знак», — пишет Mainichi Shimbun.

«Однако хитрый и умный Путин ввёл в указанную поправку и туманное дополнение о том, что она «не касается работ по демаркации и редемаркации границ», подвесив для японской стороны «морковку» в виде призрачной надежды на какое-то решение вопроса», — подчёркивается в статье.

Стоит напомнить, что Абэ неустанно повторял: «Я решу территориальный вопрос с Россией в течение своего премьерства», — однако дело фактически закончилось тем, что его правительство лишь реализовывало различные проекты экономического сотрудничества с Россией (например, в области строительства заводов по сжижению природного газа), пишет Mainichi Shimbun.

В то время как на политической арене японское правительство во главе с Абэ за последние годы фактически «спустило флаг» с требованиями возврата всех четырех островов, который реял над политикой Токио на протяжении всего послевоенного периода, и без всяких объяснений перед японским народом заменило его на формулу «возврата всего двух островов», подчёркивается в статье.

В итоге получилось, что Япония сама «преподнесла Путину в подарок японскую территорию», пишет Mainichi Shimbun — а вся «угодническая политика» Абэ перед Москвой потерпела полное фиаско. Если же дело закончится тем, что слухи о готовящемся уходе премьера Абэ действительно вскоре оправдаются, то в японском медиапространстве должна громко и отчётливо прозвучать нелицеприятная оценка итогов его «вредительской политики», заключает автор.