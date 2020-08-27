Китай запустил ракеты в спорную акваторию Южно-Китайского моря
27.08.2020, 14:10, Новости дня
Напряженность между США и Китаем в Южно-Китайском море усилилась, после того как Пекин выпустил четыре ракеты в спорную акваторию.
Запуск четырех баллистических ракет средней дальности в Южно-Китайское море произошел в среду на фоне более широких военных учений Народно-освободительной армии Китая, заявил представитель министерства обороны США, пожелавший остаться неназванным.
Ракеты упали в море в районе между островом Хайнань и Парасельскими островами, сообщил чиновник.
Запуск произошел на следующий день после того, как Пекин заявил протест против пролета американского самолета-разведчика.
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