 

Китай запустил ракеты в спорную акваторию Южно-Китайского моря

27.08.2020, 14:10, Новости дня

Напряженность между США и Китаем в Южно-Китайском море усилилась, после того как Пекин выпустил четыре ракеты в спорную акваторию.

Запуск четырех баллистических ракет средней дальности в Южно-Китайское море произошел в среду на фоне более широких военных учений Народно-освободительной армии Китая, заявил представитель министерства обороны США, пожелавший остаться неназванным.

Ракеты упали в море в районе между островом Хайнань и Парасельскими островами, сообщил чиновник.

Запуск произошел на следующий день после того, как Пекин заявил протест против пролета американского самолета-разведчика.



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