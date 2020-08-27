Путин: Россия сформировала правоохранительный резерв для Белaруси

27.08.2020, 14:10, Новости дня

Россия по просьбе президента Белaруси Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в телеинтервью. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут."

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", – сказал президент.

Путин считает, что позиция РФ в отношении событий в Белaруси гораздо более нейтральная, чем у других стран, в том числе у западных.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", – сказал он.