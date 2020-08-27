 

Путин: Россия сформировала правоохранительный резерв для Белaруси

27.08.2020, 14:10, Новости дня

Россия по просьбе президента Белaруси Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг в телеинтервью. Фрагмент беседы был показан в программе "60 минут."

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", – сказал президент.

Путин считает, что позиция РФ в отношении событий в Белaруси гораздо более нейтральная, чем у других стран, в том числе у западных.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", – сказал он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Июльские выплаты на детей получили 26 млн семей

14.07 / Киев заявил об «огребающей» из-за заявлений Саакашвили Украине

16.08 / Министерство обороны Великобритании раскритиковали за непродуманную борьбу с мигрантами

29.06 / Поставки газа из РФ в Турцию в апреле упали почти на 70%

08.08 / Скончалась жена посла Нидерландов, пострадавшая от взрыва в порту Бейрута

30.06 / Chery готовит улучшенный кроссовер Tiggo 2 для России

01.08 / “Бимбить бимбами!” Фотожабы на фрагмент выступления Зеленского о создании нового самолета ко Дню Независимости

14.07 / Назван гормон, который вызывает тягу к сладкому

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

01.08 / Трамп заявил, что запретит TikTok в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска