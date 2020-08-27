Бывший футбольный арбитр раскритиковал судей в РПЛ

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27.08.2020, 14:08, Новости дня

Работавший долгое время футбольным арбитром Игорь Федотов рассказал, что он думает о качестве российского футбольного судейства и назвал трех худших и трех лучших судей РПЛ.

«Владислав Безбородов сейчас судит очень прилично. Также в последнее время радует Сергей Карасев. Очень перспективный Сергей Иванов. У него даже есть задатки быть первым в Европе вместо Карасева. Также в Европе смотрят на Владимира Москалева, который от меня также получил хорошие оценки. Не просто так ему дали отсудить финал Кубка России», – сказал Федотов в интервью «Ридусу».

Вместе с тем он раскритиковал нескольких судей за последние матчи.

«Станислав Васильев никакой. И не сейчас, а всегда никакой. Евгений Турбин абсолютно не нравится, особенно после последнего тура. Ну и Михаил Вилков тоже такой пролоббированный, не нравится», – добавил бывший судья.

Он отметил, что на сегодня существуют две школы арбитров в Москве, в одной из них проходит более углубленное изучение, в другой обучение проходит быстрее. «Там преподают арбитры уровня ФИФА, а также приглашают других арбитров», – указал Федотов.

В августе «Спартак» в матче первого тура РПЛ в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения.

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении второго пенальти в ворота московского «Спартака» во время матча первого тура чемпионата РФ с «Сочи».



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