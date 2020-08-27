 

Наталья Андрейченко два раза перенесла клиническую смерть

27.08.2020, 13:53, Разное

Актриса Наталья Андрейченко, исполнившая свою главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», призналась, что дважды перенесла клиническую смерть. Из-за этого она полностью пересмотрела свою жизнь, вплоть до кардинального изменения рациона питания.
Первая клиническая смерть произошла на фоне злоупотребления алкоголем. Наталья Андрейченко на съемках «Сибириады» могла не появляться несколько дней. Чтобы избавиться от пагубной привычки актриса решила пить лекарства, но они и вызвали у нее клиническую смерть. И лишь электрошок спас артистку.

Во второй раз, когда Наталье Андрейченко было 34 года, клиническая смерть наступила вследствие ДТП: актрису сбила машина. Врачи вернули ее буквально с «того света». С тех пор артистка начала заниматься йогой, практиковать сыроедение и создала онлайн-курсы о правильном питании. По словам знаменитости, опыт двух клинических смертей сделал ее просветленным человеком.



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