В Тбилиси пообещали арестовать Саакашвили

27.08.2020, 13:48, Новости дня

В случае возвращения на родину с Украины Михаил Саакашвили будет взят под стражу, сообщила министр юстиции Теа Цулукиани, комментируя планы экс-президента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Будем только приветствовать, если он найдет в себе силы вернуться. На границе его ждет процедура задержания и, конечно, место заключения, так как он разыскивается и в отношение него вынесен не один приговор», – сказала министр.

Правящая «Грузинская мечта» саркастически отреагировала на планы Саакашвили вернуться – она обнародовала его заявление на своем официальном сайте и сопроводила это подписью «Miha hamodi!!!» – это обращение к экс-президенту ярого сторонника на исковерканном грузинском языке («Миша, приезжай») стало мемом.

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и житель этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, сообщил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад.

«Я возвращаюсь», – заявил он в социальных сетях.

Признав, что во время его правления в 2004-2013 году были допущены «очень тяжелые ошибки», он пишет, что «всегда хотел всего хорошего для своего народа» и приносит извинения.

Украину он называет «вторым домом» и благодарит ее за то, что эта страна приняла его.

Напомним, что в мае Грузия отозвала из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций после назначения экс-президента Грузии на должность главы Исполкома украинских реформ.

Саакашвили обещает, что после его возвращения грузины заживут «лучше» и «богаче».

Саакашвили регулярно заявляет о намерении вернуться в Грузию, однако ныне он более категоричен в своем заявлении. Его слова наблюдатели связывают с приближением выборов в парламент, которые состоятся 31 октября. Примечательно, что иностранец, согласно грузинским законам, не может принимать участие в выборах или спонсировать какую-либо партию.