Новый боеприпас «Подарок» калибра НАТО начали разрабатывать в РФ

27.08.2020, 13:48, Новости дня

Новый артиллерийский боеприпас «натовского» калибра 155 мм «Подарок» создается в России, сообщил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«В рамках сотрудничества с Уралвагонзаводом мы разрабатываем боеприпас под их новый артиллерийский комплекс с артиллерийским орудием натовского калибра 155 миллиметров. Опять же в инициативном порядке работаем над этой темой и ставим задачу освоить серийное производство в 2022 году. Мы назвали этот проект «Подарок-155», – передает РИА «Новости» слова Кочкина.

Он пояснил, что ВС РФ принимать на вооружение эти снаряды не будут, в первую очередь «Подарок» создается, чтобы «завоевать определенную нишу на зарубежных рынках».

Говоря о других планах компании, Кочкин сообщил о инициативе научно-исследовательских работ по формированию облика артиллерийского комплекса с боеприпасами повышенного могущества, который предположительно будет иметь калибр 40-45 миллиметров.

«Такой комплекс планируется создать как экспортный образец с целью повышения экспортного потенциала российского артиллерийского вооружения. По результатам спроса на данный комплекс будем прорабатывать вопрос его поставки в ВС РФ», – добавил исполнительный директор «Техмаша».

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