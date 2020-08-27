Ученые сообщили о вероятном исцелении от ВИЧ-инфекции без лекарств

27.08.2020, 13:25, Разное



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Известно, что у 0,5% ВИЧ-инфицированных людей нельзя обнаружить вирус в организме при помощи стандартных методов исследования. В то же время, у них в организме сохраняются вирусы, способные к размножению (такие резервуары обнаруживаются при использовании более тонких методов). Таких людей называют нонпрогрессорами или «элитными контроллерами».

Ученые заявили, что впервые вылечили ВИЧ-инфекцию при помощи лекарств

У “сан-паульского пациента” в течение 57 недель после проведенного лечения нет признаков ВИЧ-инфекции.

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В новом исследовании приняли участие десятки нонпрогрессоров. Чтобы выявить резервуары ВИЧ в их организмах, ученые воспользовались новым методом секвенирования генома вируса. Свои выводы они изложили в Nature.

Самым интересным выводом оказалось то, что у одной из участниц исследования не удалось обнаружить вирус в организме даже после проверки 1,5 миллиардов мононуклеарных клеток крови. Ученые предполагают, что этот случай может оказаться первым излечением от ВИЧ без лекарств и операций.

New York Times сообщает, что женщина, которая может оказаться первым человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции без лекарств, давно известна ученым. Это 66-летняя Лоурин Уилленберг (Loreen Willenberg) из Калифорнии, уже участвовавшая во многих исследованиях.

Ранее полного уничтожения ВИЧ в организме человека врачам удавалось достичь только после трансплантации пациентам костного мозга людей с мутацией, которая делает организм невосприимчивым к ВИЧ. Этот метод лечения может иметь крайне ограниченное применение.

Ученые подтвердили второй случай излечения от ВИЧ-инфекции

Второго пациента, который прошел лечение ВИЧ-инфекции трансплантацией костного мозга, можно считать вылеченным. Через 30 месяцев после начала лечения врачи не обнаружили в его организме живых вирусов.

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У остальных 63 участников исследования, которые также контролировали инфекцию без лекарств, ученые обнаружили в организме ВИЧ, способный к размножению. Такую ситуацию – отсутствие прогресса болезни при наличии вируса – ученые называют «функциональным излечением».

Ученые считают, что полученные ими результаты дают надежду не только непрогрессорам. Существует вероятность, что некоторое количество людей, получающих антиретровирусную терапию, смогут прекратить лечение, сказал Стив Дикс (Steve Deeks) соавтор исследования, профессор Калифорнийского университета.

«Эта уникальная группа людей дает мне что-то вроде доказательства концепции, что иммунный ответ пациента может дать то, что клинически можно квалифицировать как излечение», – добавил Дикс.