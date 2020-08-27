Большое интервью Путина. Прямая трансляция
27.08.2020, 13:23, Разное
Информация об интервью Путина появилась достаточно внезапно. О том, что беседу президента России с журналистом покажут в эфире телеканала “Россия 24”, стало известно всего за несколько часов до трансляции.
Ожидается, что Путин во время интервью сделает несколько ключевых заявлений о самых громких событиях последних дней. Не исключено, что политик публично выскажется о протестах после президентских выборов в Белоруссии или об “отравлении” Алексея Навального.
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