Лолита потребовала от RU.TV закрыть ее лицо смайликом для пенсионеров

27.08.2020, 13:17, Разное

Лолита Милявская возмутилась ретушированием ее лица на RU.TV. Певица потребовала от телеканала закрыть ее лицо специальным смайликом для пенсионеров.

Накануне на RU.TV появился новый музыкальный клип Светланы Лободы. В ролике на песню Boom-Boom снялась также певица Лолита Милявская. Однако именно ее участие в видео привело к скандалу, поскольку руководство телеканала почему-то решило применить ретушь относительно артистки. В обнародованном клипе лицо 56-летней артистки руководство телеканала прикрыли смайликом. О причинах такого шага администрация RU.TV не сообщила, однако выбранный дизайнерами телеканала символ изображал при этом молодое лицо. Вероятно, такой выбор возмутил Лолиту, о чем она не преминула заявить.

В ролике вместо головы Милявской появился сначала смайл с недовольным выражением лица жёлтого цвета. После, в сцене падения Лолиты в пропасть, его заменили и вовсе личиком с крестиками вместо глаз. Такая символика, как известно, изображает в комиксах мертвых персонажей. Стоит отметить, что в кадре Милявская предстала в красном облегающем платье из латекса. В таком образе исполнительница танцует на столе перед строгим жюри.

В ответ на такую манипуляцию канала селебрити ответила требованием уважения к «женщине-пенсионерке». По ее мнению, RU.TV обязаны теперь заменить использованный операторами смайлик на другой, специально разработанный для пожилых. Стоит отметить, что два года назад артистка уже конфликтовала с музыкальным телеканалом. По информации «Слова и дела», тогда певица публично обматерила его руководство после просьбы бойкотировать ТК MusicBox. В отличие от коллег, как сообщают «Национальные новости», Лолита в 2018 не только выступила на мероприятии у конкурентов, но и со сцены разоблачила подобные интриги.