Глава СПЧ назвал цензурой блокировку YouTube российских СМИ

27.08.2020, 13:08, Новости дня

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой и заставить компанию на территории РФ работать в рамках российского законодательства.

«Я считаю, что правильный путь – убедить и заставить компанию Google в первую очередь и подобные компании работать в рамках российского законодательства. Включая в том числе штрафы», – передает ТАСС слова Фадеева в ходе круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства» в Общественной палате.

Фадеев отметил, что заблокированные на YouTube российские СМИ работают в правовом поле РФ, нет ответа от компании о причинах их блокировки. «Надо признать это цензурой и добиваться, чтобы Google соблюдала российское законодательство», – добавил он.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.