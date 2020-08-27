Названы сроки окончания ремонта после протечки в Третьяковской галерее

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27.08.2020, 13:08, Новости дня

Ремонт изношенной ливневой канализации в здании Третьяковской галереи на Крымском валу планируется закончить до вечера 27 августа, сообщил концерн «Крот».

«Работы ведутся в круглосуточном режиме четырьмя бригадами разных специальностей. Всего на объекте задействовано днем и ночью 50 человек. За ночь был произведен ремонт 80% мест протечки, к вечеру работы будут завершены», – цитирует РИА «Новости» представителя концерна.

Ремонт проводится не на коммерческой основе, так как предприятие входит в попечительский совет галереи.

Между тем замгендиректора галереи Татьяна Мрдуляш сообщила, что порядка десяти работ переместили в безопасное место после протечки крыши в зале.

«Сейчас около десяти работ находятся под наблюдением специалистов, они перемещены в безопасное пространство и находятся под наблюдением специалистов. Это, скорее, мера перестраховки», – уточнила Мрдуляш.

Из-за протечки изменился микроклимат в помещениях, цитирует Мрдуляш ТАСС.

«Некоторые произведения были просто перемещены из залов, где «скачет» климат, что может вызвать их если не одномоментное повреждение, а некоторые изменения в сохранности в будущем. Произведения были переведены превентивно, а не по факту», – сказала замгендиректора.

В среду зал Новой Третьяковки на Крымском валу затопила вода, которая проникла в помещение из-за непрекращающегося на протяжении нескольких часов дождя. Пресс-служба галереи сообщила, что причиной протечки крыши стал прорыв изношенной ливневой канализации.



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