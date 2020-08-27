 

Курганские силовики отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований

27.08.2020, 12:00, Разное

Такой раскрываемости нет нигде в мире.

В Курганской области МВД и СК отчитались о 100% раскрываемости убийств и изнасилований по итогам первого полугодия 2020 года.

Количество совершенных преступлений не называется, но силовые структуры заявляют о сокращении количества убийств в регионе на 22% и уменьшении числа преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. В то же время в СК говорят, что завершили производство почти 600 уголовных дел, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Раскрываемость названных преступлений, а также изнасилований и насильственных действий сексуального характера составляет 100%», – говорится в отчете СК.

Интересно, что в 2013 году Курганская область входила в топ-регионов по числу нераскрытых убийств. Руководитель регионального СКР Денис Чернятьев отчитывался о негативной ситуации в Кургане. Согласно официальным данным МВД, показатель раскрываемости тяжких преступлений по РФ составляет 46,3%.

Судя по отчетам региональных управлений СК, раскрываемость преступлений выше в криминогенных регионах, чем в благополучных. Так лидером по убийствам в РФ является республика Тува (37,4 убийства на 100 000 населения). Но показатель раскрываемости здесь – 97,4% убийств и 99% изнасилований.

Курганская область – депрессивный регион с низким уровнем жизни населения, бедностью и безработицей. Область была одним из российских лидеров по уровню преступности и убийств как по бытовым мотивам, так и с целью личного обогащения. Регион также входит в топ-20 потребления алкоголя на душу населения.

В развитых странах процент раскрываемости тяжких преступлений существенно ниже: по данным The Insider, в США в 2018 году были раскрыты только 45,5% насильственных преступлений. В Швеции раскрываемость по таким преступлениям – 17%.

Юлия Баталова
Новая газета

Источник: Новая газета



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