 

«Он хотел плавать с дельфинами» – Безрукова рассказала о судьбе праха Куницкого

27.08.2020, 12:53, Разное

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова пояснила о судьбе праха скоропостижно скончавшегося Сергея Куницкого. По словам экс-супруги Сергея Безрукова, после кремации актера его прах был развеян над Черным морем, чтобы у него была возможность «плавать с дельфинами», как того желал усопший.
Спустя две недели после кончины Сергея Куницкого выяснилось, что с ним в дружеских отношениях находилась Ирина Безрукова. Именно она помогла звезде сериала «Тест на беременность» устроиться в труппу Московского Губернского театра. Актриса призналась, что его смерть оказалась внезапной, но она сплотила его друзей и родственников, проживающих в Одессе, Санкт-Петербурге и Москве.

Ирина Безрукова отметила, что перед смертью Сергей Куницкий заявил о желании, чтобы его кремировали, а прах развеяли бы над морем, где он смог бы «плавать с дельфинами». Именно так и поступили его родные. Сейчас театр, где выступал покойный актер, собирает материальную помощь. Все средства они направят на счет дочери Куницкого, которой он очень гордился при жизни.



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