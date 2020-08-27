Эспер пообещал не уступать Тихоокеанский регион Китаю

27.08.2020, 11:49, Новости дня

США обязаны играть лидирующую роль в Тихоокеанском регионе и «не уступят ни дюйма» другим странам, считающим, что их политическая система лучше, заявил министр обороны США Марк Эспер со слабо завуалированным намеком на Китай.

В своем выступлении во время визита на Гавайи Эспер сказал, что США хотят провести работу с Китаем, чтобы убедить его уважать международный порядок, основанный на правилах, несмотря на то, что Пекин, который неоднократно нарушал свои обещания и проводит агрессивную модернизацию вооруженных сил.

«Соединенные Штаты обязаны играть лидирующую роль. Мы являемся тихоокеанской страной, индо-тихоокеанской страной, довольно долгое время», – сказал он.

«Мы не собираемся уступать этот регион – ни дюйма земли, если хотите – другой стране, любой другой стране, которая считает, что их форма правления, их взгляды на права человека, их взгляды на суверенитет, их взгляды на свободу печати, свободу религии, свободу собраний – что все это лучше того, что разделяют многие из нас», – заявил глава Пентагона.