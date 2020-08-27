Прожившую два дня в горной расщелине в Альтах россиянку вытащили живой

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27.08.2020, 12:39, Новости дня

Россиянка упала в расщелину в Альпах и провела там два дня и две ночи, ее вытащили швейцарские спасатели, женщина отделалась легкой гипотермией.

В воскресенье гражданка России направилась по маршруту на массиве Монте-Роза в Пеннинских Альпах, она вышла без снаряжения, передает РИА «Новости».

«Россиянка, проживающая в Германии, отправившись на прогулку в одиночку по леднику в воскресенье в шортах и без соответствующего снаряжения, к несчастью, провалилась на глубину 10-15 метров в расщелину», – отметили в спасательной службе Air Zermatt.

Через два дня и две ночи крики женщины услышала группа альпинистов. Они отклонились от своего маршрута из-за полостей в леднике. Услышав крики, они вызвали спасателей.

«Целую и невредимую, с легким переохлаждением (34°C) ее доставили на вертолете в ближайшую больницу», – отметили спасатели.

В феврале военные Пакистана эвакуировали с горной вершины Броуд-Пик обладательницу титула «Мисс Финляндия-2013» Лотту Хинтса.



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