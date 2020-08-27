 

Нечистоты из бака Superjet пролились над протестующими в Беларуси

27.08.2020, 12:43, Разное

25 августа 2020 при выполнении авиакомпанией Belavia рейса Москва-Минск во время пролёта над белорусской столицей произошло нештатное открытие люка бака отходов самолёта.

Нечистоты пролились на толпу протестующих. Среди них есть пострадавшие (главным образом, из-за попадания мочи и кала на органы зрения и в органы дыхания). Материальный ущерб (очистка имущества граждан и уборка улиц) оценивается в 10 миллионов долларов США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал это происшествие словами «Само небо шельму метит». Оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что полёты Sukhoi Superjet 100 в Республику Беларусь должны прекращены, а на их производителя «Гражданские самолёты Сухого» наложены санкции.

– Во всем виновата устаревшая конструкция системы канализации. На наших самолётах применяются только биотуалеты, которые не имеют люков снизу. И хотя для слива отходов необходимо снимать унитаз и выносить его наружу, слив продуктов жизнедеятельности на замечательном Ан-148 полностью исключён, – прокомментировал инцидент разработчик Ан-148, конкурента «Суперджета».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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