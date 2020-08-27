 

В Украине установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – Степанов

27.08.2020, 12:35, Новости дня

За сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 49 человек – это новый антирекорд за все время эпидемии. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего за прошедшие сутки было выполнено 41 294 тестирования на коронавирус, из них 20 730 методом полимеразной цепной реакции и 20 564 – методом ИФА.

По состоянию на утро 27 августа в больницах страны находятся 6505 пациентов с коронавирусной болезнью. Для сравнения, в середине июля это число составляло около 3,5 тыс., отметил министр.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1974 человека. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, 54 217 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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