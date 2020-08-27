МВД РФ начало проверку в связи с госпитализацией Навального

27.08.2020, 12:35, Новости дня

Министерство внутренних дел России начало проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

По информации пресс-службы, был проведен осмотр гостиничного номера, в котором останавливался Навальный, а также местности по маршруту его передвижения.

Сообщается, что правоохранители изъяли более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Сейчас проводится более 20 криминалистических исследований – судебно-медицинских, биологических и физико-химических. На данный момент сотрудники транспортной полиции сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружили.

Помимо этого, были проанализированы данные систем видеонаблюдения.

В прокуратуре отметили, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального еще 20 августа.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике “Шарите”.