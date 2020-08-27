В Киеве неизвестные похитили мужчину, полиция объявила план “Перехват”
27.08.2020, 12:35, Новости дня
Вечером 26 августа на улице Голосевской в Киеве неизвестные схватили мужчину, затолкали его в автомобиль Volkswagen и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает портал “Киев Оперативный” на своей странице в Facebook.
Момент похищения сняли на видео жильцы близлежащего дома. На записи видно, как группа людей силой заталкивает мужчину в машину, а тот сопротивляется и зовет на помощь. При этом к машине подходят неравнодушные граждане, которые, вероятно, пытались остановить похитителей.
По Киеву был объявлен специальный полицейский план “Перехват”.
В сообщении указан государственный номер автомобиля похитителей – BI5144AP.
“Если увидите – срочно звоните 102”, – говорится в сообщении.
Увага! #Розшук!Щойно на Голосіївській, 13Б, незаконно позбавили волі людину особи на автомобілі #Volkswagen (#BI5144AP). По місту Києво об‘явлено спеціальний поліцейський план-перехоплення. Якщо побачите – терміново телефонуйте 102.
Posted by Киев Оперативный on Kolmapäev, 26. august 2020
Издание EKIEV написало, что по мнению супруги похищенного, это сделали его конкуренты. Больше никаких подробностей не сообщается.
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