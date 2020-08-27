В МВД заинтересовались госпитализацией Навального

27.08.2020, 12:23, Разное

Сотрудники транспортной полиции начали доследственную проверку после госпитализации политика Алексея Навального. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу МВД.

Напомним, оппозиционер почувствовал недомогание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Навального сняли с рейса и доставили в больницу Омска.

Позднее по просьбе родственников политика транспортировали в клинику “Шарите” в Германии. Немецкие специалисты обнаружили в его организме следы интоксикации, сообщает телеканал “360”.

По последним данным, сейчас Алексей Навальный находится в искусственной коме. Врачи описывают его состояние как тяжелое, но стабильное.