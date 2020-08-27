В РФ два кроссовера Peugeot подорожали на 50 тысяч рублей

27.08.2020, 12:15, Новости дня

Французская компания Peugeot увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.

С учетом изменения прайса теперь все доступные кроссоверы получили увеличенные ценники. Более того, исключением оказался седан Peugeot 408. За новинку кроссовера Peugeot 3008 удорожание составляет 50 тысяч рублей для любой из предложенных комплектаций. Кроме того, дороже оказался и Peugeot 5008. В базовой версии модель Peugeot 3008 доступна в РФ за 1,9 миллиона рублей, а в максимальной комплектации достигает 2,4 миллиона рублей.

Что касается увеличенного кроссовера Peugeot 5008, то его стоимость в базовой комплектации достигает 2,2 миллиона рублей, а в максимальной комплектации 2,6 миллиона рублей.